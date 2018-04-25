В Армении опровергли отставку врио премьера Карапетяна

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Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян не уходил в отставку. Об этом в фейсбуке написал его пресс-секретарь Арам Араратян.

«Слухи об отставке Карена Карапетяна — дезинформация и не имеют ничего общего с реальностью», — заявил Араратян.

Ранее сообщалось, что находящиеся на дороге Ереван-Севан митингующие скандируют «Отвергни сержикова Карена!», имея в виду Карена Карапетяна, преемника экс-премьера страны Карена Карапетяна.