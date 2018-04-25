В центр Еревана стянули полицейских после возобновления протестов

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В центре Еревана, где продолжается протестная акция, начали собираться полицейские. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, лидер оппозиционного движения Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжать митинг до тех пор, пока власти Армении не выполнят их требования. По его словам, он готов стать следующим премьер-министром страны и оказывать давление на правящую элиту, пока в Армении не начнутся реальные перемены.

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Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.