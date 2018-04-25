Япония выразила протест Южной Корее из-за шоколадки

В Японии выразили протест Южной Корее, после того как стало известно, что во время ужина президента Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына 27 апреля будет подан шоколад с изображением островов Такэсима, на которые претендует Токио. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, шоколадную плитку подадут после саммита корейских лидеров. На ней будет изображена единая Корея и острова, на которые претендует японская сторона. Глава департамента Азии и Океании МИДа страны Кэндзи Канасуги пригласил руководство посольства Южной Кореи в Токио и заявил протест. Такой же протест выразили через японское посольство в Суеле.

Ранее Япония заявила протест российской стороне из-за проведения на Курилах военных учений.