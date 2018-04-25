Президент Армении начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что начал консультироваться с парламентскими и непарламентскими силами страны для обсуждения текущей обстановки, передает РИА «Новости».

«Будучи обеспокоен сложившейся ситуацией, с сегодняшнего дня начинаю консультации с представителями парламентских и непарламентских сил для обсуждения обстановки в стране и путей выхода из нее», — говорится в заявлении президента.

Ранее лидер протестов в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что дата новых переговоров с властью еще не назначена. Также ранее сообщалось, что врио премьера Армении Карен Карапетян предложил провести внеочередные выборы в парламент.