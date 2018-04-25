В Армении лидер оппозиции рассказал, как долго будут продолжаться протесты

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Лидер акций протестов в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян рассказал, что дата новых переговоров между представителями власти и оппозиции не назначена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры пока не назначены, со мной никто не связывался», — заявил Пашинян.

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Он добавил, что митинг будет продолжаться, пока требования оппозиции не будут выполнены.

Как отмечается, когда оппозиционер пришел на площадь Республики, участники протестной акции встретили его овацией.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы.