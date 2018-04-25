Врио премьера Армении предложил провести внеочередные выборы в парламент

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы, передает РИА «Новости».

«Мы предлагаем, давайте проведем внеочередные выборы, и если народ выберет его (лидера оппозиции Никола Пашиняна — «Газета.Ru»), он и пойдет… Кандидат от народа избирается на выборах», — сказал Карапетян.

Ранее сообщалось, что Карапетян отменил запланированную встречу с Николом Пашиняном, так как оппозиционеры выдвинули новые требования. Пашинян ранее заявлял о готовности стать премьер-министром Армении, отметив, что его готовы поддержать 90% избирателей.