Новым послом США в Южной Корее может стать Гарри Харрис

Администрация США намерена выдвинуть командующего вооруженными силами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) адмирала Гарри Харриса на должность посла в Южной Корее, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что должность американского посла в Южной Корее свободна с момента, когда Дональд Трамп стал президентом США.

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Этот факт вызывает обеспокоенность в Белом доме, поскольку длительное отсутствие главы дипмиссии в Сеуле может негативно повлиять на взаимоотношения двух стран.

Ранее Южная Корея и США начали ежегодные военные учения Key Resolve, которые будут продолжаться две недели.