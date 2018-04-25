На инаугурацию Путина пригласят волонтеров

На инаугурацию президента России Владимира Путина будут приглашены волонтеры, работающие в его кампании. Об этом «Газете.Ru» рассказал осведомленный источник, знакомый с ситуацией. Данную информацию подтвердил федеральный чиновник, также знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

«Мы бы хотели, чтобы инаугурация могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем более, что ее действительно было много», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также ответил утвердительно на вопрос о том, действительно ли волонтеры кампании будут приглашены на церемонию вступления Владимира Путина в должность.

Также источники «Газеты.Ru» сообщили, что помимо волонтеров в зале, возможно, часть из них соберется на одной из площадей прилегающих к Кремлю. Президент может выйти к ним пообщаться.