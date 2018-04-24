Российские дипломаты покинули резиденцию генконсула в Сиэтле

Сотрудники российского генконсульства в Сиэтле закрыли и покинули резиденцию генконсула, передает РИА «Новости».

По данным агентства, колонна машин с вещами выдвинулась от резиденции и направилась в сторону Вашингтона.

Как отмечается, российский флаг на здании был оставлен.

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Ранее российская сторона уведомила Госдепартамент США о закрытии офиса генконсульства в Сиэтле.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.