Путин освободил от должности посла России в Марокко
Президент России Владимир Путин освободил Валерия Воробьева от обязанностей посла России в Марокко. Данный указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Воробьева Валерия Павловича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Королевстве Марокко», — говорится в документе.
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Воробьев занимал должность посла России в Марокко с июля 2013 года.
Другим указом Путин назначил на эту должность Валерьяна Шуваева.