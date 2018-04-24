Путин освободил от должности посла России в Марокко

Президент России Владимир Путин освободил Валерия Воробьева от обязанностей посла России в Марокко. Данный указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Воробьева Валерия Павловича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Королевстве Марокко», — говорится в документе.

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Воробьев занимал должность посла России в Марокко с июля 2013 года.

Другим указом Путин назначил на эту должность Валерьяна Шуваева.

Ранее Путин освободил от должности посла России в Израиле.