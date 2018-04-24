Эксперт: Макрону нужно договориться с США, чтобы усилить влияние Франции в Европе

Российский политический эксперт Павел Святенков отметил, что во время правления предыдущего президента Франсуа Олланда было заметно, что Франция скатывается в разряд второстепенных держав Европы из-за отсутствия у нее четко выраженной политической линии, передает ФАН.

Прибывший с официальным визитом в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и США несут особую ответственность перед мировым сообществом. Лидер французского государства также отметил, что обе страны, по его мнению, являются «гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях». Визит в США лидера Франции приурочен к 250-летию французско-американских отношений. Макрон будет участвовать в ряде официальных церемоний, включая ужин в Белом доме, где глава Парижа проведет переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«И сейчас Макрон пытается отчасти исправить эту ситуацию, устанавливая особые отношения с Америкой. Особые отношения есть, например, у Великобритании, но Лондон выходит из ЕС и тем самым может перестать быть агентом США внутри ЕС и агентом ЕС в отношениях с США. Соответственно лидер Парижа пытается занять эту нишу, заручаясь поддержкой США. По его мнению, это позволит усилить влияние Франции на европейском пространстве, континенте. Он пробивает достаточно амбициозную реформу ЕС и для этого ему нужно договорится с Германией и для того, чтобы усилить свое влияние — ему нужны США», — сказал эксперт.