МИД Россия призвал Латвию освободить главу Штаба защиты русских школ

Директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов заявил, что Москва призывает Ригу немедленно освободить арестованного в Латвии правозащитника возглавляющего Штаб защиты русских школ Александра Гапоненко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Подобные действия латвийских властей нарушают базовые принципы Европейского союза, положения универсальных и европейских международно-правовых документов по правам человека и правам национальных меньшинств, демонстрируют глубокую пропасть между заявлениями о верности демократическим ценностям и методами реальной политики», — сказал Мальгинов.

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По его словам, «арест Гапоненко — это показательная акция устрашения всех русскоязычных жителей Латвии».

Мальгинов также подчеркнул, что Москва считает арест Гапоненко «попыткой ликвидации свободы слова, мнений и распространения информации, что неприемлемо в демократическом обществе».

21 апреля латвийский суд арестовал возглавляющего Штаб защиты русских школ Александра Гапоненко, которого задержали из-за подозрения в «деятельности, направленной против независимости страны».