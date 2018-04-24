Эксперт: Западу не интересен уход Саргсяна

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников не увидел связи массовых протестов в Армении с Западом, передает НСН.

«Конечно, это ненормальный способ смены власти, когда меньшинство может вывести на улицу людей и продиктовать большинству. Но и большинство должно считаться с меньшинством. Это можно назвать революцией. Другое дело какой: цветной или нецветной. Было ли там влияние Запада?

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Там очень развит институт НКО с западными источниками финансирования, но я не думаю, что Запад был заинтересован в том, чтобы Саргсян ушёл. Они только что его приняли в ассоциацию с ЕС, он всё время заигрывал с восточным партнёрством», — подчеркнул Калашников.

23 апреля Саргсян подал в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не пойдёт на шаги, которые необходимы в сложившейся ситуации. Сейчас временно исполняет обязанности главы правительства Армении первый вице-премьер страны Карен Карапетян.