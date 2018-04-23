Медведев обсудил с Карапетяном ситуацию в Армении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и врио премьера Армении Карен Карапетян обсудили вопросы двусторонних отношений и события в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Медведева с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Карапетяном. Главы правительств обсудили текущие вопросы российско-армянских отношений и события в Армении. Медведев выразил поддержку дружественному армянскому народу и подчеркнул важность сохранения ситуации в правовом конституционном поле», — сообщается в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил, что уходит в отставку из-за протестов в стране. Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал вице-премьер Карен Карапетян. Также ранее стало известно, что правительство Армении ушло в отставку.