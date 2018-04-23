Эксперт: ООН давно нуждается в серьезных реформах

Бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что для плодотворной работы Совбеза нужно проводить реформу Устава Организации Объединенных Наций, передает НСН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил о возвращении холодной войны. Однако Организация Объединённых Наций, в том числе ее Совет Безопасности, не способна урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. При этом Гуттереш отметил, что новая холодная война отличается от старой, потому что страны не находятся под контролем двух государств – России и США. Сейчас многие другие страны активно проявляют свою позицию, в частности речь идет об Иране, Турции, Саудовской Аравии.

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«Устав ООН был принят в 1945 году, тогда была другая ситуация. Принимали его государства-союзники, а подавляющее большинство нынешних членов ООН просто отсутствовали. Генсек прав, что нужны реформы. Я об этом 20 лет слышу. Как только отношения в мире становятся напряженными, это проявляется и в ООН, прежде всего, в Совете Безопасности.

США начинают давить на Северную Корею, а те начинают обзаводиться ядерным оружием. Это будет бесконечная история, причём не только в отношении Северной Кореи. Чем больше американцы прибегают к угрозе применения силы, тем больше государств начинает задумываться о своей безопасности. Конечно, нужно менять Устав. Вопрос в том, как это сделать», - отметил эксперт.