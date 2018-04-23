Эксперт призвала не обольщаться допуском США на ядерный полигон КНДР

Научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, политолог Ирина Ланцова признала, что началась нормализация отношений между США и КНДР, передает НСН.

Допустить американских инспекторов на северокорейский ядерный полигон согласился лидер страны Ким Чен Ын. Как сообщает Bloomberg, такая договоренность была достигнута в ходе его встречи с директором ЦРУ Майком Помпео. По сломам Кима, если у КНДР будут гарантии безопасности, то он не видит препятствий для заморозки ядерных испытаний.

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«Можно говорить, что идет нормализация отношений. Но очень многое покажет ближайший саммит [лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжеина] – ждем 27 апреля. По его результатам можно будет делать более точные прогнозы.

Соединенные Штаты могут признать Северную Корею как независимое государство. Это поменяет всю картину в регионе. В рамках этого и происходят шаги КНДР навстречу США», - пояснила она.