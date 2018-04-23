В Госдуме назвали мудрым решение Саргсяна об отставке

Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников счел, что решение премьера Сержа Саргсяна об отставке на фоне протестных акций является мудрым, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что он был в разных ситуациях, начиная с военных событий, в разных ситуациях конфликтных у себя в стране участвовал. Это такой достаточно мудрый товарищ. Я думаю, что если он такое решение принял, несмотря на его тягу к власти и столько лет, сколько он был у власти, если он такое решение принял, значит, он понимает, что это одно из немногих решений, которое сегодня возможно», — сказал Калашников.

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Также он отметил, что Саргсян не стал «цепляться за власть» и не принял решения задействовать специализированные структуры для подавления протестов — это, по мнению депутата, делает честь армянскому политику. Он подчеркнул, что теперь проблему волнений в стране необходимо решать в легитимном ключе.

Ранее Саргсян заявил, что он был не прав.