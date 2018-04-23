Президентом Парагвая стал Марио Абдо Бенитес

Новым президентом Парагвая стал кандидат от правящей правой партии «Колорадо» Марио Абдо Бенитес, сообщает Associated Press.

По данным агентства, после обработки 96,6% бюллетеней, Абдо получает порядка 46,6% голосов.

Его соперником на выборах был Ефраим Алегре, он набрал 42,7% голосов.

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Как отмечают эксперты, победе Бенитеса поспособствовал бум экономики, который произошел в стране во время правления его партии.

Абдо — сын секретаря Альфредо Стесснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954–1989 годах. Новый президент вступит в должность в августе 2018 года. В 2015–2016 годах Абдо занимал пост главы сената Парагвая.