WSJ рассказал, при каких условиях Трамп снимет санкции с КНДР

Президент США Дональд Трамп не ослабит санкции против Северной Кореи, пока Пхеньян не уничтожит свой ядерный арсенал. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп в ходе встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном призовет принять быстрые действия по уничтожению ядерного арсенала КНДР.

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Как отмечается, президент США не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа не доверяют заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына об отказе от дальнейших ядерных и ракетных испытаний.