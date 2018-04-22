В Германии СДПГ впервые возглавила женщина
В ФРГ впервые за 150 лет существования Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) возглавила женщина Андреа Налес. Об этом сообщает Tagesschau.
Как отмечается, во время партийного голосования в Висбадене за кандидатуру 47-летней Налес, которая в прошлом была генеральным секретарем СДПГ и федеральным министром труда и общественных дел страны, проголосовали 414 делегатов (66%). Ее противником была Симоне Ланге, являющаяся мэром немецкого города Фленсбурга. Ее поддержали 27,5% членов партии или 172 человека. Всего в голосовании участвовали 624 делегата, 38 из которых решили не отдавать свой голос ни одной из претенденток.
Ранее сообщалось, что Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером. В поддержку ее кандидатуры депутаты бундестага отдали
364 голоса, что на 35 голосов меньше, чем при прошлом избрании. Против проголосовали 315 человек, воздержавшихся девять.
Mit die ersten Glückwünsche und einen großen Blumenstrauß übergibt unser Landeschef #RogerLewentz. Herzlichen Glückwunsch an die erste Frau an der Parteispitze @spdnahles! �� #spdbpt pic.twitter.com/UYr7g1s8Ry— SPD Rheinland-Pfalz (@spdrlp) 22 апреля 2018 г.