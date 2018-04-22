В Германии СДПГ впервые возглавила женщина

В ФРГ впервые за 150 лет существования Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) возглавила женщина Андреа Налес. Об этом сообщает Tagesschau.

Как отмечается, во время партийного голосования в Висбадене за кандидатуру 47-летней Налес, которая в прошлом была генеральным секретарем СДПГ и федеральным министром труда и общественных дел страны, проголосовали 414 делегатов (66%). Ее противником была Симоне Ланге, являющаяся мэром немецкого города Фленсбурга. Ее поддержали 27,5% членов партии или 172 человека. Всего в голосовании участвовали 624 делегата, 38 из которых решили не отдавать свой голос ни одной из претенденток.

Ранее сообщалось, что Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером. В поддержку ее кандидатуры депутаты бундестага отдали

364 голоса, что на 35 голосов меньше, чем при прошлом избрании. Против проголосовали 315 человек, воздержавшихся девять.