Избранный президент Черногории решил наладить отношения с Россией

Победивший на выборах президента Черногории кандидат Мило Джуканович заявил, что планирует улучшить отношения с Россией, сообщает РИА «Новости».

«Черногорско-российские отношения определяются многовековой традицией дружбы во все времена. Поэтому мы вместе должны постараться, чтобы так продолжалось и сейчас, когда их нужно сделать более современными. И я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад», — сказал Джуканович.

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Он отметил, что между двумя странами произошло «ненужное нарушение отношений». Новоизбранный президент добавил, что после объявления независимости в 2006 году Черногория «сознательно сделала выбор в пользу НАТО и ЕС», о чем знали в Москве.

«Мы ожидаем, чтобы наш выбор на право собственного пути уважали все, особенно те, кого мы традиционно считаем друзьями. Это условие, как недавно сказал и президент России Владимир Путин, для развития отношений на взаимовыгодных началах», — сказал Джуканович.

Ранее сообщалось, что Джуканович одержал победу на президентских выборах в Черногории.