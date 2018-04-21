Москва спросила Лондон о передаче информации по делу Скрипалей частным лицам

Посольство России в Великобритании обратилось к Лондону с вопросом о том, передают ли британские власти информацию по делу Скрипалей частным лицам. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря посольства на вопрос о заявлениях Владимира Углева.

«Бывший советский ученый В.Углев, который провозгласил себя создателем так называемого «Новичка», заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришел к такому выводу, «на основании направленных ему недавно спектральных данных». Это весьма необычное заявление. Фактически оно означает, что частному лицу был предоставлен доступ к информации, получения которой российская сторона не может добиться от британцев уже несколько недель», — отметил представитель дипмиссии.

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Он добавил, что упомянутые высказывания невозможно проверить.

«В то же время выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами. Это является очередным нарушением правил ОЗХО», — говорится в комментарии.

По словам представителя посольства, миссия обратилась к британскому МИДу с просьбой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании дела Скрипалей.

Ранее посол России обвинил ОЗХО в нарушении процедур при работе по делу Скрипалей.