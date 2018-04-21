Трамп разозлился из-за запоздалого сообщения о звонке Путина

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп разозлился на своего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который поздно сообщил о звонке российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал в своих записках, предоставленных конгрессу США, экс-глава ФБР Джеймс Коми, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

The Guardian уточняет, что инцидент произошел во время ланча Трампа с премьер-министром Британии Терезой Мэй. Американский президент поблагодарил Мэй за то, что та первая поздравила его после инаугурации.

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Тогда в разговор вмешался Флинн, уточнив, что первым с поздравлениями позвонил именно Путин. Он также добавил, что ответный звонок в Кремль отложили на шесть дней.

По данным Коми, после этих слов Трамп разозлился из-за столь большой задержки и заявил, что у Флинна отсутствует здравый смысл.

Ранее сообщалось, что Трамп не отказался от намерения организовать двустороннюю встречу с Путиным.