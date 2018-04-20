В Госдепе подтвердили стремление США к открытому диалогу с Россией

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон и посол России в США Анатолий Антонов провели встречу, на которой обсуждались двусторонние отношения между странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя американского ведомства.

Как отмечается, встреча проходила здании Госдепа США и продолжалась примерно час.

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«Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон встретился 20 апреля с послом России в США Анатолием Антоновым для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Заместитель госсекретаря Шеннон подтвердил стремление США поддерживать открытый диалог с Россией, и обе стороны согласились с важностью поддержания стратегической стабильности», — заявил источник.

Ранее американский Госдеп обвинил правительства России, Китая, Ирана и Северной Кореи в нарушении прав человека.