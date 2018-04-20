Трамп и Меркель решили обсудить «поведение России»

Во время переговоров 27 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп обсудят «поведение России». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

«Не могу предугадать, о чем именно канцлер будет говорить в Вашингтоне. Но совершенно точно, что среди других вопросов будет обсуждаться международное положение, в частности, к примеру, поведение России станет темой. Не хочу вдаваться в детали, очевидно, что я буду иметь позже такую возможность», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что власти Германии намерены обратиться к руководству США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях.