Порошенко предложил лишить украинского гражданства жителей Крыма

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, согласно которому жителей Крыма, которые получили российское гражданство, предлагается лишать украинских паспортов. Текст проекта опубликован на сайте Рады.

«Основанием для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации из-за противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — говорится в тексте законопроекта.

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Также глава Украины предложил ужесточить правила получения украинского гражданства.

Ранее сообщалось, что украинские моряки пригрозили Порошенко возвращением в Крым за квартирами.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.