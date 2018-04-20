Тулеев рассказал о намерении завершить карьеру в политике

Бывший глава Кемеровской области и председатель областного совета народных депутатов Аман Тулеев рассказал, что не планирует становиться членом Совета Федерации. Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании ТВМ.

По его словам, деятельность депутата областного совета – это «не его».

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«Я очень благодарен нашим депутатам областного совета, низкий поклон. Но не мое это. Я же практик, хозяйственник, реалист. Мне надо «сказал — сделал». А здесь… У нас особые люди депутаты. Это нужно иметь терпение… И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить. Но у тебя душа должна к этому лежать. А я промышленник», — признался Тулеев.

Он добавил, что разговоры о его будущем в облсовете и о противостоянии парламента и исполнительной власти в регионе не закончатся, если он снова решит поучаствовать в выборах.

«Я устал от этой политики, от этой грязи, лжи. Видит господь, я честно служу и стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всего этого. Достаточно… С одной стороны, когда это (должность губернатора. – Газета.Ru ) ушло, ты понимаешь, какое это облегчение. Страха нет, и ты начинаешь жить нормальной жизнью, как живут все порядочные люди. И поэтому, честно говоря, не хочу, и смысла нет в политике оставаться», — сказал Тулеев.

Политик добавил, что не поедет в столицу, чтобы сидеть и «что-то нажимать».

Ранее Тулеев попросил перенести митинг в поддержку врио губернатора Кемеровской области.