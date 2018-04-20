Парламент Турции одобрил проведение досрочных выборов
Парламент Турции одобрил проведение досрочных президентских и парламентских выборов, сообщает Reuters.
Решение провести выборы 24 июня — более чем на год ранее запланированного — объявил действующий президентТурции Тайип Эрдоган. Депутаты от оппозиционной партии HDP перед голосованием покинули зал заседаний в знак протеста, остальные депутаты поддержали проведение досрочных выборов.
Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США усомнились в честности проведения досрочных выборов в Турции. Также ранее сообщалось, что власти Турции продлили режим ЧП в стране.