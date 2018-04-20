Поклонская: в Крыму при власти Киева поражали лишь роскошные дворцы олигархов

Крым начал экономически развиваться лишь с воссоединением с Россией, до этого на полуострове своей роскошью поражали только дома украинских олигархов, передает РИА «Новости» заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Об этом она рассказала в интервью на полях Ялтинского международного экономического форума.

Реклама

«Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют», — сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что лишь после воссоединения с Россией на полуострове начались масштабные инфраструктурные преобразования.

«Сегодня построен мост и новый терминал, строятся дороги, восстанавливаются храма и дворцы, объекты культурного наследия. Это все мы видим, и видят туристы, в том числе иностранные», — заявила она.

Ранее Поклонская назвала возбужденное Киевом против нее уголовное дело «макулатурой».