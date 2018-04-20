Асад отказался от французского ордена после ударов по Сирии

Президент Сирии Башар Асад отказался от Большого креста ордена Почетного легиона, который был вручен ему в 2001 году. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента в твиттере.

«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что орден был передан в посольство Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Франции на территории Сирии.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.