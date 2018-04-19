Госдеп усомнился в честности досрочных выборов в Турции

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт считает, что Анкаре не удастся провести свободные президентские и парламентские выборы при действующем режиме чрезвычайного положения, передает РИА «Новости».

«В условиях режима чрезвычайного положения [Турции] будет сложно провести полностью свободные, честные и прозрачные выборы так, чтобы это соответствовало турецкому законодательству и международным обязательствам Турции», — сказала Науэрт.

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Также она отметила, что Соединенные Штаты следят за развитием ситуации в Турции.

Ранее сообщалось, что действующий президент Тайип Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в Турции. Также ранее стало известно, что власти Турции продлили режим ЧС еще на 3 месяца.