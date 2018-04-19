Госдеп разочаровался в ситуации с новым лидером Кубы

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что отсутствие выборов нового лидера Куба говорит о том, что власти сохранили свою репрессивную монополию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США разочарованы тем, что кубинские власти заглушали независимые голоса и сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы», — сказала Науэрт.

Ранее сообщалось, что новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель. В своей первой речи в качестве главы государства он пообещал продолжить кубинскую революцию.