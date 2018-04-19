Киргизский парламент выразил недоверие правительству Исакова

В Киргизии парламент проголосовал за выражение недоверия правительству, которое возглавляет Сапар Исаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это решение поддержал 101 депутат, пять человек высказались против. Ранее представленные в парламенте фракции оппозиции посчитали работу правительства в 2017 году неудовлетворительной, а также не одобрили отчет органа.

Осенью 2017 года избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принес присягу и официально стал главой государства. На церемонии в государственной резиденции «Ала-Арча» присутствовали более 450 человек, в том числе и уходящий президент Алмазбек Атамбаев. Он обнял своего преемника, после чего Жээнбеков принес присягу и поклялся добросовестно выполнять свои обязанности президента.