NBC рассказал о месте встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын могут провести встречу в Швейцарии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в числе возможных мест встречи двух лидеров упоминались Пекин, Пхеньян и Улан-Батор. Однако, они все были отвергнуты по соображениям безопасности.

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Источники утверждают, что официальные лица США выступают за более нейтральные места для встречи, желательно в Европе.

При этом представители двух стран пока не приняли окончательное решение. Тем не менее, Швейцария находится в числе предпочтительных вариантов.

Ранее Трамп заявил, что может уйти со встречи с Ким Чен Ыном.