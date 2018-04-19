Госдеп: только у России был мотив для отравления Скрипаля

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что выводы ОЗХО подтверждают обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Независимый доклад ОЗХО, распространенный на прошлой неделе, подтверждает выводы лаборатории в Великобритании относительно того, какое химическое вещество использовалось в Солсбери. Мы благодарны ОЗХО за быструю поддержку и за технические усилия по установлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных заседаний исполкома ОЗХО и СБ ООН для обсуждения химатаки в Солсбери», — сказала Науэрт.

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По ее словам, «только у правительства России есть мотив, средства и исторические прецеденты осуществления подобных нападений».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что дело Скрипаля и предполагаемая химатака в сирийской Думе являются «нечистоплотными антироссийскими провокациями».