Трамп рассказал о тайной встрече Помпео с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бывший директор ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в твиттере.

«Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла гладко, установились хорошие отношения. Детали [будущей] встречи (Трампа и Ким Чен Ына. — «Газета.Ru») сейчас прорабатываются. Денуклиаризация будет прекрасной вещью для всего мира – и для Северной Кореи!» — написал Трамп.

Ранее газета The Washington Post узнала, что Помпео и Ким Чен Ын тайно встретились 1 апреля. Они обсудили подготовку к саммиту американского и северокорейского лидеров.