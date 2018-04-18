Трамп призвал выслать из США «опасных преступников-иммигрантов»

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что решение верховного суда Соединенных Штатов об отмене закона о депортации иммигрантов, осужденных за тяжкие преступления, должно быть пересмотрено.

17 апреля верховный суд США отменил закон об обязательной депортации из страны иностранцев, которых осудили за совершение тяжких преступлений — в суде его назвали «неконституционно расплывчатым». Глава Соединенных Штатов отреагировал на это решение несколькими твитами.

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«Сегодняшнее решение суда означает, что конгресс должен закрыть лазейки, которые не позволяют выслать опасных преступников-иммигрантов, включая осужденных за тяжкие преступления. Это кризис общественной безопасности, который может быть решен только конгрессом. Плата представителей и сенат должны как можно быстрее принять законодательное решение, чтобы убрать склонных к жестокости преступников-иммигрантов из нашего общества. Сохраним Америку безопасной!», — написал Трамп.

Ранее Трамп распорядился прекратить практику «поймал и отпустил» в отношении нелегалов.