Сенат США решил ограничить права президента на антитеррористические военные действия

Глава комитета сената США по международным делам Боб Коркер заявил, что парламентарии от обеих партий подготовили законопроект, касающийся возможности применять военную силу против терротистов за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На протяжении многих лет предпринималось множество усилий по обновлению этих полномочий, и, хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет… С нетерпением ожидаю здорового обсуждения и процесса внесения поправок в нашем комитете на следующей неделе», — сказал Коркер.

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Законопроект предполагает ограничение полномочий президента в этом вопросе и усиление роли конгресса. Голосование по проекту должно состояться 23 апреля.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов к выводу американских войск из Сирии.