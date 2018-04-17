Парламент Армении избрал Саргсяна премьер-министром на фоне протестов
Парламент Армении избрал премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна, заявил спикер парламента Ара Баблоян, передает РИА «Новости».
По итогам голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17.
Ранее оппозиционный депутат Никол Пашинян, который руководит акцией протеста против избрания армянским премьером бывшего президента Сержа Саргсяна, заявил о начале «ненасильственной бархатной революции». Его сторонники собираются парализовать деятельность правительственных органов власти.
Утром 17 апреля специальное подразделение полиции Еревана предприняло попытки вытеснить протестующих с проспекта Маштоца, центральной улицы армянской столицы.