«Ъ»: Россия может сменить посла в Сирии

Россия может в скором времени заменить посла в Сирии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Нынешнего дипломатического представителя Александра Кинщака может сменить Александр Ефимов, в настоящее время занимающий пост российского посла в ОАЭ.

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Кинщак, по данным издания, возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки. Ранее главой департамента был Сергей Вершинин, который 27 марта был назначен заместителем министра иностранных дел.

Ранее стала известна дата отправки миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу. По сообщению Минобороны России, эксперты ОЗХО посетят Сирию 18 апреля.