В ЕС рассказали о готовности к сотрудничеству с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС подтверждает готовность сотрудничать с Россией по ряду международных вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Евросоюз продолжает политику выборочного сотрудничества c Россией.

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«Страны ЕС согласились, что этот принцип по-прежнему весьма справедлив. Нам нужно продолжить применять (его), преимущественно в сферах внешней политики и политики безопасности. Я упоминала ядерную сделку с Ираном, я могу упомянуть процесс ближневосточного урегулирования…, все глобальные вопросы, такие как изменение климата, окружающая среда, миграция, борьба с терроризмом или кооперация в Арктике», — сказала Могерини.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что у России и западных стран практически отсутствует общая стратегическая повестка дня.