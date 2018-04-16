Врио главы Кемеровской области уволил четырех заместителей

Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился об освобождении от занимаемых должностей четырех заместителей губернатора, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.

Отмечается, что речь идет об исполняющем обязанности губернатора по координации работа правоохранительных органов и органов военного управления Алексее Кожевине, заместителе губернатора по вопросам здравоохранения Валерии Цое, курировавшей агропромышленный комплекс Елене Жидковой, а также о Дмитрие Кудряшове, который занимался вопросами жилищно-коммунального и дорожного сектора.

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Ранее Цивилев признался, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта стал «другим человеком».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет по числу жертв.