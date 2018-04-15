Король Саудовской Аравии раскритиковал решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд подверг критике решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Израиле в Иерусалим, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил в своем приветственном слове на саммите Лиги арабских государств.

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«Мы вновь отвергаем решение администрации США о переносе посольства в Иерусалим», — сказал он.

По его словам, «Восточный Иерусалим является столицей Палестины».

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана «сыном собаки».

Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.