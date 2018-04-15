Президент Египта призвал к международному расследованию применения химоружия в Сирии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал провести международного расследования информации о применении химического оружия в Сирии, передает РИА «Новости».

«Египет выступает против использования любых видов запрещенного оружия на сирийской территории. В связи с этим призываем к международному и прозрачному расследованию, используя международно признанные инструменты», — заявил ас-Сиси.

Реклама

По его словам, Каир «с глубоким беспокойством следит за нарастающей военной напряженностью в Сирии».

Об этом он заявил на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Саудовской Аравии.

Саммит ЛАГ проходит в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Власти Сирии отрицают факт химатаки и называют удары западных стран агрессией.