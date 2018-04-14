Протестующие в Ереване ворвались в здание радиостанции

В армянской столице Ереване протестующие против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром ворвались в здание Общественного радио Армении, передает Aysor.

Как сообщается, организатором акции протеста является представитель оппозиции и глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян. Он и его сторонники проникли в здание радиостанции и требуют вывести их в прямой эфир. Позднее он извинился за свои действия и объяснил их стремлением бороться с «информационной блокадой». В полиции назвали произошедшее правонарушением, которое может повлечь за собой уголовную ответственность.

Ранее во французском городе Марсель состоялся митинг против политики действующего президента страны Эммануэля Макрона.