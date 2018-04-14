МИД Китая прокомментировал удары стран Запада по Сирии

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявил, что руководство КНР всегда выступало против применения силы в международных отношениях, комментируя удар США и союзников по Сирии, передает РИА «Новости».

«Китай последовательно выступает против применения силы в международных отношениях, ратует за необходимость уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других стран», — сказал Чуньин.

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Он также подчеркнул, что любые односторонние военные действия, предпринимаемые вне рамок СБ ООН идут вразрез с основными принципами, прописанными в уставе ООН и нарушают основные нормы и принципы международного права. В связи с этим, он призвал все заинтересованные стороны вернуться к урегулированию путем диалога.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала представить в СБ ООН доказательства незаконности действий США.

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