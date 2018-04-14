Захарова: наши западные коллеги уже начали оправдываться за удары по Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуацию с ударом стран Запада по Сирии должен рассмотреть Совет Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

«Дальше будет Совет Безопасности, который должен эту проблему полностью рассмотреть. Я уже могу предположить, что скажут наши западные коллеги. Они уже начали оправдываться, эти оправдания базируются на материалах средств массовой информации и социальных сетях. Это тренд последний пятилетки, который они активно эксплуатируют», — сказала Захарова.

Реклама

Она также подчеркнула, что «если раньше только обвиняли, то теперь под лозунгом материалов из соцсетей они уже наносят удары».

Ранее Захарова назвала удар по Сирии грубым и наглым нарушением норм международного права.

«Газета.Ru» следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.