Макрон не будет отменять визит в Россию

Глава МИД Франции заявил, что речи об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию не идет, передает Reuters.

По его словам, необходимо продолжать диалог с Россией.

Ранее сообщалось, что Москва продолжает подготовку к визиту президента Франции Эммануэля Макрона, который запланирован на май, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщал, что визит Макрона в Россию в мае должен состояться.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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