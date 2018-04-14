Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия в Думе

Министерство обороны Франции опубликовало рассекреченный доклад о применении химического оружия властями Сирии в Думе. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Документ состоит из технического анализа информации с открытым исходным кодом и рассекреченной информации, полученной французскими службами», — говорится в сообщении.

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Согласно докладу, Франция считает доказанным то, что сирийские власти использовали химическое оружие.

Доклад насчитывает восемь страниц, одна из них полностью занята фотографиями жертв химатаки, а на другой размещена карта боевых действий.

«Симптомы на фотографиях характеризуют атаку с применением химоружия, в частности, удушающих веществ и фосфорорганических соединений или цианистоводородной кислоты», — отмечают авторы документа.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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