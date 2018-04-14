Российский депутат в Дамаске рассказал впечатления от ударов США

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что парламентарии не пострадали в результате удара США, Британии и Франции по территории Сирии, передает РИА «Новости».

«Российская делегация не пострадала. Наша гостиница находилась в центре Дамаска, ракеты сюда, к счастью, не долетели. Город живет полной жизнью, если бы сюда попали ракеты — было бы огромное количество жертв среди мирного населения», — сообщил Белик.

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По его словам, удары произошли, когда мирные жители еще спали, при этом все остались спокойны.

«Лично мне очень импонирует реакция сирийцев — нет паники или суеты. Сразу после окончания атаки жители Дамаска начали выходить на улицы с национальными флагами, лозунгами в поддержку армии и своего президента», — сказал Белик.

Официальная делегация парламентариев России находится в Сирию с официальным визитом.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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